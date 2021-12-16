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Коронавирус в Одесской области 16 декабря: за сутки выздоровели почти 4 тыс человек

Коронавирус в Одесской области 16 декабря: за сутки выздоровели почти 4 тыс человек

По состоянию на утро среды, 16 декабря 2021 года, в Одесской области число выздоровевших от COVID-19 в 10 раз превысило число новых заболевших. В стране это соотношение намного меньше- 2,5 раза.

Коронавирус в Одесской области 16 декабря

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По данным информации Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области подтвердили 400 случаев заражения коронавирусом против 364 днем ранее. В целом на сегодня общее число больных в регионе составляет 24 238 человек.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки 11 человек, а вот днем ранее случаев смерти от коронавирусной болезни было 4. Всего от последствий коронавируса за время пандемии умерли 5 423 жителя Одесской области.

А вот статистика выздоровевших продолжает радовать – ранее заболевшие ковид жители региона массово выздоравливают. Так, за минувшие сутки с COVID-19 справились 3 963 человека (днем ранее – 5 419).

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Коронавирус в Украине 16 декабря

По информации Минздрава, за сутки, 16 декабря 2021 года, в Украине было отмечено 9 590 новых случаев COVID-19, это чуть больше, чем было сутками ранее — 8 109.

За сутки от коронавируса в Украине умерли 355 человек против 356 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий ковид умерли 92 313 человек.

При этом за минувший день выздоровели 25 499 больных (сутками ранее их было 26 307).

Напомним, что в среду, 15 декабря 2021 года, сообщалось о 364 случаях заражения коронавирусом в Одесском регионе, умерли от болезни 4 человека.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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