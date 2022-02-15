Коронавирус в Одесской области 15 февраля: регион на втором месте по заболеваемости

По состоянию на утро вторника, 15 февраля 2022 года, в Одесской области, как и в целом в Украине, заболеваемость COVID-19 остается очень высокой. Разве что «утешением» может служить то, что наш регион уступил грустное «лидерство» по числу заболевших за сутки столице.

Коронавирус в Одесской области 15 февраля

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 3315 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 1519.

За прошлый день от последствий коронавирусной болезни умерли 12 человек. (Днем ранее сообщалось про одну смерть). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5810 жизней.

Выздоровели 319 больных за сутки. Это примерно в 10 раз меньше числа заразившихся (при этом сутками ранее с болезнью справились 668 человек). Продолжают болеть 66 714 жителей региона.

Коронавирус в Украине 15 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 29724 новых случая заражения COVID-19 против 16993 днем ранее.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 305 больных, что намного больше, чем днем ранее — 142. А всего с начала пандемии умерли 103255 украинцев.

При этом выздоровели за сутки 23235 больных (днем ранее – 9338). Продолжаю болеть 657532 жителя нашей страны.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

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