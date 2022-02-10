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«Ковидную тысячу» можно потратить на газеты и журналы

«Ковидную тысячу» можно потратить на газеты и журналы

Правительство разрешило тратить государственную поддержку вакцинированным украинцам (1000 гривен) на приобретение печатных средств массовой информации. А «Укрпочта» уже приступила к практическим шагам реализации проекта. Об этом сообщил руководитель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Рецепты

— Заработала программа «є-Підтримка» для подписки на печатные СМИ. За «тестовый» день через онлайн-сервис «Укр­почты» получены первые 60 заказов на подписку на национальные и местные издания, — отметил руководитель НСЖУ.

По его словам, такое решение — это возможность привлечь новых читателей при государственном финансировании программы поощрения вакцинации.

Подписаться, в том числе на наши издания — «Одесскую жизнь», «На пенсии», «Пенсионную телепрограмму» — за счет «ковидной тысячи» можно только через онлайн-сервис «Укрпочты», где и представлены все электронные каталоги: peredplata.ukrposhta.ua

— Почтальоны, отделения и почтовые терминалы на местах могут и дальше принимать платежи в счет собственных средств украинцев, но не будут работать с «тысячей» за вакцинацию, — объяснил Томиленко.

Напомним, что Национальный союз журналистов Украины совместно с Украинской ассоциацией медиа-бизнеса и Ассоциацией независимых региональных издателей и вместе с руководством «Укрпочты» лоббировал включение в «є-Підтримку» подписки на печатные СМИ с ноября прошлого года.

Как найти в каталоге наши издания?

  • «Одесская жизнь» — в Каталоге подписных изданий Одесской области на стр. 6.
    Подписной индекс 69217.
  • «На пенсии. Одесса» (для читателей из Одессы и Одесской области) — в Каталоге подписных изданий Одесской области на стр. 5.
    Подписной индекс 76385.
  • «Пенсионная телепрограмма» — в Каталоге Украины» на стр. 56.
    Подписной индекс 60173 (на русском языке), 60174 (на украинском языке).

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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