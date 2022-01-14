Коронавирус в Одесской области 14 января: радует ли староновогодняя статистика?

По состоянию на утро пятницы, 14 января 2022 года, в Одесской области хоть и несущественно, но выросло количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Похожая ситуация наблюдается и по Украине в целом.

Коронавирус в Одесской области 14 января

По данным Министерства здравоохранения Украины, за прошедшие сутки, 13 января 2022 года, в Одесской области официально зарегистрировали 516 новых случаев против 508 днем ранее. Общее число зараженных в области на сегодняшний день выросло до 243 511 человек.

За сутки от коронавирусной болезни в Одесской области скончались 3 больных. А всего с начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 5 631 человек.

Между тем, число выздоровевших от этой опасной болезни хоть и не намного, но превышает число заболевших – за минувшие сутки, по официальным данным, в области таковых 586 человек (сутками ранее – 754). Всего с начала пандемии в регионе таковых 229 589 человек. Болеют 8 291 человек.

Коронавирус в Украине 14 января

По данным Минздрава, в целом в Украине на утро пятницы, 14 января, зарегистрировано 10 476 новых случаев заражения коронавирусом против 10 046 сутками ранее. Так, общее число зараженных COVID-19 в стране на сегодня увеличилось до 3 737 510 человек.

За сутки в Украине умерли 140 больных (всего 98 068), а выздоровели7 285 больных. Всего с начала пандемии COVID-19 одолели 3 545 111 украинцев.

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Фото Одесского центра контроля болезней