Коронавирус в Одесской области 13 января: заболевших опять прибавилось

На утро четверга, 13 января 2022 года в Одесском регионе продолжается рост числа заболевших коронавирусом жителей региона. Число умерших тоже растет третий день подряд. А в Украине новых случаев ковид оказалось больше, чем количество выздоровевших от этой болезни.

Коронавирус в Одесской области 13 января

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 508 новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее их отмечалось 312.

Умерли от коронавирусной болезни 9 жителей региона (вчера умерших было 6 человек). Всего с начала пандемии в Одесской области скончались 5 628 больных.

Выздоровели за сутки – 754 человека. Продолжают болеть 8 364 жителя региона. В целом число больных продолжает постепенно уменьшаться.

Коронавирус в Украине 13 января

По данным Минздрава, в целом в Украине на утро четверга, 13 января, отмечено 10 046 новых случаев заражения коронавирусом против 7 117 сутками ранее.

За минувший день в стране умер 191 больной ковид, тогда как сутками ранее сообщалось о 196 смертях. Всего с начала пандемии Украина потеряла от этой болезни 97 928 человек.

Справились с коронавирусом 7 202 больных. Продолжают болеть 91 280 украинцев. В целом число заболевших превысило количество выздоровевших примерно на 2 500. Признаки новой волны ковид, которую прогнозируют на февраль-март 2022 года проявляются все сильнее.

Еще новости Одессы о коронавирусе: