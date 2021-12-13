Коронавирус в Одесской области 13 декабря: выздоровевших вдвое больше

По состоянию на утро понедельника, 13 декабря 2021 года, в Одесской области отмечается ставший уже традиционным “спад выходного дня”: новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 значительно меньше по сравнению с будними днями. Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по Украине. При этом уже несколько дней отмечается положительная тенденция: количество случаев выздоровления от ковид существенно превышает число зараженных.

Коронавирус в Одесской области 12 декабря

По данным информации Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 394 случая заражения коронавирусом против 311 днем ранее. В целом на сегодня общее число зараженных в регионе составляет 235 011 человек.

Случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки не регистрировалось (днем ранее скончались 9 больных). Всего от последствий коронавируса умерли 5394 жителя области.

При этом выздоровевших от COVID-19 почти вдвое больше: за прошедшие сутки таковых в Одесской области 668 человек (днем ранее – 267). Всего в Одесской области коронавирус успешно одолели 194 990 человек. Продолжают болеть 34 627 жителей региона.

Коронавирус в Украине 12 декабря

По информации Минздрава, за сутки, 12 декабря 2021 года, в Украине было отмечено всего 4 073 новых подтвержденных случаев COVID-19 тогда как днем ранее их было 5 275. Так, общее число зараженных COVID-19 в стране на сегодня составляет 3 563 165 человек.

За сутки в Украине скончались от этой опасной болезни 188 человек против 238 днем ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий ковид умерли 91 215 человек.

Между тем, выздоровели 9 966 больных (сутками ранее их было 11 626). Всего с начала пандемии в Украине таковых 3 205 879 человек.

Напомним, на утро воскресенья, 12 декабря 2021 года, в Одесской области официально выявили 311 новых случаев заражения COVID-19.

Также отметим, что на сегодняшний день вакцинация от COVID-19 – это самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии.

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