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Коронавирус в Одесской области 12 декабря: еще три сотни заболевших

Коронавирус в Одесской области 12 декабря: еще три сотни заболевших

По состоянию на утро воскресения, 12 декабря 2021 года, в Одесской области хоть прибавилось более трех сотен заболевших. Выздоровело же намного меньше больных. К сожалению, есть и умершие.

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В целом в Украине ситуация более оптимистичная – выздоровели от ковид в два раза больше больных, чем заболели.

Коронавирус в Одесской области 12 декабря

По информации Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ), за прошедшие сутки в Одесской области официально выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тогда как днем ранее их было 697.

За сутки в Одесской области умерли от последствий коронавируса 9 больных (сутками ранее случаев смерти было 22). Всего от последствий коронавируса скончались 5394 жителя Одесчины.

С сообщении МОЗ также сказано, что от ковид выздоровели за сутки 267 человек. Продолжает болеть 34 901 житель региона.

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Коронавирус в Украине 12 декабря

По информации МОЗ, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 5 275 новых случаев COVID-19, притом, что днем ранее их было 10 133.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 238 человек (днем ранее – 446). Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 91 027 украинцев.

За прошедшие сутки в стране выздоровели 11 626 больных. Продолжают болеть коронавирусом 272 122 украинца.

Напомним, что в субботу, 11 декабря 2021 года, в Одесской области коронавирусом заболели 697 человек, 22 больных от болезни скончались.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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