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Коронавирус в Одесской области 11 декабря: выздоровевших больше, чем заболевших

Коронавирус в Одесской области 11 декабря: выздоровевших больше, чем заболевших

По состоянию на утро субботы, 11 декабря 2021 года, в Одесской области хоть и не намного, но все же снизилось число зараженных коронавирусом. При этом есть и случае смерти от этой опасной болезни.
В целом в Украине также отмечается положительная тенденция: число выздоровевших от последствий COVID-19 заметно растет.

Коронавирус в Одесской области 11 декабря

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По информации Министерства охраны здоровья Украины (МОЗ), за прошедшие сутки в Одесской области официально выявлено 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией тогда как днем ранее их было 647.

Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 234 306 человек.

За сутки в Одесской области умерли от последствий коронавируса 22 больных (сутками ранее случаев смерти от COVID-19 в области не отмечалось). Всего от последствий коронавируса скончались 5385 жителей Одесчины.

Между тем, количество выздоровевших от коронавирусной болезни превышает число заболевших: за сутки, 10 декабря, таковых, по данным МОЗ, насчитывается 1634 человека (днем ранее таковых было 1304). Всего в Одесской области коронавирус успешно одолели 194 055 человек. Еще болеют 34 866 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 11 декабря

По информации МОЗ, за минувшие сутки, 10 декабря 2021 года, в Украине зарегистрировано 10 133 новых подтвержденных случаев COVID-19, притом, что днем ранее их было 11 334. Всего на сегодняшний день в стране 3 553 817 зараженных COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 446 человек (днем ранее – 442). Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 90 789 украинцев.

За прошедшие сутки в стране выздоровели 25 681 больных против 24 456 сутками ранее. Всего с начала пандемии с коронавирусом успешно справились 3 184 287 человек.

Как сообщалось ранее, на утро пятницы, 10 декабря, отмечалось снижение уровня заболеваемости коронавирусом как в Одесской области, так и в Украине в целом.

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Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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