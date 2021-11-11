Коронавирус в Одесской области 11 ноября: более 70 смертей за сутки

На утро, 11 ноября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 1469 новых случаев заражения коронавирусом, 71 пациент от болезни умер.

Коронавирус в Одесской области 11 ноября

По данным Минздрава Украины, в целом в Одесской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 211 390 человек.

В регионе за последние сутки сообщают о 71 умершем от коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизнь 4 520 жителя Одесчины.

Выздоровели за сутки 903 больных (всего 155 416).

Коронавирус в Украине 11 ноября

За минувшие сутки, на утро 10 ноября 2021 года, в Украине выявили 24 747 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее их регистрировалось 23 283.

По информации Минздрава, всего с начала пандемии в стране отмечено 3 155 519 случая COVID-19.

За минувшие сутки в Украине умерли 652 больных (всего с начала пандемии 74 857), выздоровели 18 896 украинцев (всего 2 572 738).

Напомним, на утро среды, 10 ноября 2021 года, в Одесской области был отмечены 1572 новых случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли.