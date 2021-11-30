Коронавирус в Одесской области 30 ноября: за сутки резко увеличилось число умерших

По состоянию на утро вторника, 30 ноября 2021 года, в Одесской области число новых случаев заражения коронавирусом немного увеличилось по сравнению с предыдущим днем. 35 человек умерли.

Коронавирус в Одесской области 30 ноября.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 367 новых случая коронавируса против 303 днем ранее.

За сутки от последствий коронавируса скончались 35 жителей региона. Всего в Одесской области известно о 5196 смерти от ковид.

Выздоровели за сутки 914 человек, продолжают болеть – 43 884.

Коронавирус в Украине 30 ноября

По данным Минздрава, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 10554 новых случаев COVID-19. Это почти в два раза больше, чем днем ранее (5 804).

За сутки от коронавируса умер 561 украинец против 297 днем ранее. В целом с начала пандемии в Украине от коронавируса скончались 85 975 больных.

Выздоровели за сутки 25 318 украинцев, продолжают болеть 406 374.

Напомним, что 29 ноября в Одесском регионе выявили 303 случая ковид, об умерших от этой болезни не сообщалось.

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