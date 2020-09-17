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Коронавирус в Одессе: вечером и ночью госпитализаций становится больше

Коронавирус в Одессе: вечером и ночью госпитализаций становится больше

Врач из Одесской больницы №5, где лечат коронавирус, рассказала, почему возникла очередь из машин скорой помощи около приемного отделения клиники. 

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Такую очередь недавно заметила одесский волонтер Катерина Ножевникова.  Ситуацию прокомментировала замдиректора больницы №5 Людмила Бирюкова, пишет УСИ.
По ее словам, такие очереди возникают, поскольку пациентов с подозрением на COVID-19 оформляют медленно: после каждого приема врач меняет средства зашиты, а помещение подвергают дезинфекции.
«С 28 августа по 15 сентября в отделение госпитализировали 640 человек. Ежедневно поступают 20-25. Зачастую число госпитализаций увеличивается в вечернее и ночное время», – отметила Бирюкова.
Фото РБК-Украина (иллюстративное)
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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