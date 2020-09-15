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Продолжаем считать, что у нас все Ок: в сети появилось видео огромной очереди «скорых» у больницы в Одессе

Продолжаем считать, что у нас все Ок: в сети появилось видео огромной очереди «скорых» у больницы в Одессе

Известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова, глава БФ «Корпорация монстров», который активно помогает медикам, выложила в сеть видео огромной очереди «скорых» (17 машин), выстроившихся у больницы № 3 в Одессе на Лидерсовском бульваре (сейчас это подразделение больницы № 5).

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«Ну, что ребята. Приехала я в больницу, узнать про бабушку 82 лет, которую забрала утром скорая с воспалением… А тут вот 17 машин — очередь. Продолжаем считать, что у нас все ОК», — рассказала Екатерина Ножевникова.

Бабушку волонтер все же нашла. Что же до скорых, то Екатерина Ножевникова также отмечает:

— Теперь «скорые» берут только тяжелые состояния. Пневмония и сатурация (параметр мониторинга жизненно важных функций организма, характеризующий уровень насыщения кислородом гемоглобина крови. — Ред.) ниже 95 либо температура выше 39 и пневмония. Одышка. Все! Остальные — дома.

Видео вызвало большое количество комментариев. Одесситы высказывают свое мнение о заболеваемости в городе в целом и ситуации с коронавирусом, увеличении количества больных с пневмониями, свое отношение к карантину, ношении масок и т.д.

Ну что ребята. Приехала я в больницу номер 3, узнать про бабушку 82 года, которую звбрали утром по скорой с воспалением и все.. ни слуху.А тут вот что..17 машин очередь.Продолжаем считать, что у нас все ок.

Gepostet von Katherine Nozhevnikova am Montag, 14. September 2020

Как и обычно, комментаторы, в основном, разделяются на две группы. «Антиковидники» по-прежнему утверждают, что это «обычная инфекция», и ношение масок только вредит здоровью («Все вы врете! Навыдумывали вирусов»). Те, кто убежден что у нас далеко не все «Ок» в этом смысле, припомнили масштабные «народные гуляния» в День города и упорное нежелание одесситов придерживаться элементарных карантинных норм.

Фото иллюстративное

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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