Коронавирус: в Черноморске будут бесплатно проводить ПЦР-тесты на СOVID-19

В Черноморске Одесской области в тестовом режиме начала работать вирусологическая лаборатория, которую ввели в перечень лабораторий Министерства здравоохранения. Здесь будут делать ПЦР-тесты на COVID-19 по направлению семейного врача, а также в частном порядке.

Лаборатория укомплектована современным оборудованием и ожидает поступления тестов и расходных материалов. Сейчас здесь трудятся 4 врача-микробиолога, 1 инженер, 3 лаборанта и 2 младших медсестры. Но для полноценной работы на уровне области штат еще планируют расширить специалистами. Об этом рассказал главный санитарный врач МОЗ Украины на водном транспорте Николай Голубятников.

«Сейчас наша задача — работать для работников водного транспорта, портовиков, моряков Белгород-Днестровского, Одессы, Южного, Черноморска, рыбпорта. Когда Минздрав обеспечит нас тестами по определению коронавируса, мы будем помощниками для областного лабораторного центра и департамента охраны здоровья обладминистрации. Сможем тестировать больных, контактных, тех, кто нуждается в госпитализации. Пока работаем бесплатно по тестам, которые сами приобрели. Их хватит на 8-10 дней», — говорит Голубятников.

Тест будет бесплатным для тех, кого направит семейный врач. Все остальные смогут провериться на COVID-19 по цене более низкой, чем в частных лабораториях. Исследование будет стоить до 800 грн.

Как сообщалось, коронавирус обнаружили у новоизбранного мэра Черноморска.

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