Сколько в Одессе стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его сдавать?

В одесском аэропорту заработал пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Услуга доступна для пассажиров, прибывающих из стран «красной зоны» — где зафиксирован высокий уровень заболеваемости COVID-19. Кроме того, на сегодняшний день одесситы могут отправиться в 39 стран мира. Но для пересечения границы ряда из них также потребуются результаты ПЦР-теста на коронавирус. Мы узнали, где и почем можно сдать анализ.

Как это работает в аэропорту?

Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта и функционировать во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта «Борисполь». При негативном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

За это время лаборатория внесет результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины, и сервис «Дій вдома» уведомит пассажира о возможности прекращения самоизоляции.

Где сдать ПЦР-тест?

ПЦР-исследование на COVID-19 одесситам проводят в лабораториях:

«Симеста» – 1500 грн.;

клиника семейной медицины «МЕДЕЯ» – 1512 грн.;

детский медицинский центр «КИНД» – 1600 грн.;

сеть «Амбулаторий семейного врача» – 1800 грн.;

сеть лабораторий «Смартлаб» – 1800 грн.;

Клиника Into-Sana – 2000 грн. (справки выдают на английском языке).

Результаты получают через 2-4 дня и передают в Центр общественного здоровья, который синхронизирует данные с сервисом «Дій вдома».

Ранее сообщалось, что в одесских больницах есть нехватка мест для больных COVID-19.