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Новоизбранный мэр Черноморска мог заразиться коронавирусом (видео)

Новоизбранный мэр Черноморска мог заразиться коронавирусом (видео)

Новый мэр города Черноморска Одесской области Василий Гуляев мог заразиться коронавирусом.

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Об этом он сообщил в видеообращении к горожанам на своей странице в Facebook.

По словам Гуляева, накануне он сдал два теста на COVID-19. Первый анализ оказался отрицательным, а второй – положительным. Сегодня мэр, несмотря на то, что его самочувствие не ухудшилось, намерен продолжать обследование.

Тем не менее, поскольку несколько сотрудников горсовета заразились коронавирусом, с сегодняшнего дня, исполком Черноморска переходит на дистанционный режим работы.

Помимо этого, Гуляев сообщил, что отправил в Кабинет министров Украины «абсолютно толерантное» письмо, в котором пытается донести до правительства мысль о том, что карантин выходного дня не дает положительного эффекта, а лишь ущемляет часть предпринимателей.

Напомним, Василий Гуляев стал новым мэром Черноморска по итогам местных выборов, состоявшихся 25 октября. Он баллотировался от партии «За Майбутнє» и получил 7754 голосов избирателей.

Ранее Гуляев был сельским головой Молодежного, а также народным депутатом прошлого, восьмого созыва от партии «Відродження».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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