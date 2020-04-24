Коронавирус: в больнице Одесского региона зафиксировали крупную вспышку заболевания

В Подольске в пятницу, 24 апреля, зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге рассказал губернатор Одесской области Максим Куцый.

Отметим, что ситуацию в Подольске еще на прошлой неделе назвали эпидемиологически неблагополучной.

Город решили блокировать, ограничив въезд транспорта, и установили вокруг него 8 блокпостов.

Кроме того, закрыли на 2-недельный карантин местную больницу. Всем медикам, старше 60 лет, предложили уйти на самоизоляцию, но они, по словам губернатора, отказались и продолжают работать.

У пациентов и медиков больницы отобрали биоматериал для ПЦР-тестов. А в эту пятницу, 24 апреля, стали известны их результаты.

Наличие коронавируса у прошедших исследование за минувшие сутки подтвердилось в 29 случаях. Среди заболевших – и медики, и пациенты больницы.

Цифра

В целом в Подольске с начала эпидемии зарегистривали 46 случаев заболевания на COVID-19, среди них 9 медиков.

В Одессе и регионе к утру 24 апреля за весь период эпидемии подтвердилось 169 случаев заболевания. 8 человек выздоровело.

26 случаев заболевания зафиксировали с начала эпидемии в Беляевском районе.

За время пандемии в Одессе заболело 50 человек.

Отметим также, что 24 апреля стало известно о 5 заболевших в Доме престарелых “Символ заботы” на ул. Долгой в Одессе. В том числе инфекцию, по данным главного санитарного врача региона Виталия Гончарова, подхватили медсестры, возрастом 54 и 47 лет, а также 83-летний медбрат. Санврач отметили, что в учреждении не соблюдали противоэпидемические меры.

❗️Щотижневий онлайн-брифінг щодо епідемічної ситуації у регіоні, посилення карантину у Подільську та роботи поліції у поминальні дні. У заході також беруть участь в. о директорки обласного департаменту охорони здоров’я, головний санлікар Одещини та керівництво Національної поліції. Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 23. April 2020

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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаки ОРВИ.

Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото: Status Quo

Видео: соцсети Максима Куцого

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