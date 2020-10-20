Коронавирус: Минздрав готовится даже к худшему сценарию

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом.

Об этом Степанов заявил во время выступления в Верховной Раде 20 октября, отметив, что пандемия прогрессирует.

“Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию”, – заявил он.

“Мы разработали детальный план, учитывающий способность системы здравоохранения и определяет алгоритм действий соответственно к четырем уровням опасности”, – заявил глава Минздрава.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина может вернуться к жесткому карантину.