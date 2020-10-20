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Зеленский назвал условие для возвращения жесткого карантина

Зеленский назвал условие для возвращения жесткого карантина

Жесткий карантин в Украине могут ввести при заболеваемости коронавирусом на уровне 9,5 тысяч случаев за сутки. Но в таком случае под угрозой будет экономика пострадает экономика.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями.

“Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем “, – заявил Зеленский.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что на данном этапе в Украине невозможен жесткий карантин.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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