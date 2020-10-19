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Коронавирус и грипп: в Минздраве спрогнозировали пик заболеваемости

Коронавирус и грипп: в Минздраве спрогнозировали пик заболеваемости

Пик эпидемии разных вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Это касается как обычного гриппа, так и коронавируса. 

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Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

“Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января… Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября”, – отметил представитель Минздрава.

Ранее сообщалось, выйдут ли в ноябре школьники  на учебу.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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