Одесские школьники ушли на дистанционку: что будет после каникул?

В одесских школах учеников 4 – 11 классов перевели на дистанционное обучение.

Удаленно они будут заниматься на текущей неделе, а со следующей – уйдут на каникулы.

А ученики 1 – 3 классов ушли на двухнедельные каникулы уже с сегодняшнего дня, 19 октября.

Об этом во время дистанционного заседания оперативного штаба в мэрии Одессы сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

“Они (ученики 1 – 3 классов – ред.) еще маленькие и двухнедельные каникулы и им и родителям удобнее”, – отметила она.

Что касается учебы после каникул, то еще не ясно, будет она очной или дистанционной. Решение примут отдельно.