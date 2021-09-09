Коронавирус 9 сентября: на Одещине скачок заболеваемости – более 200 случаев

По состоянию на утро среды, 9 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 220 новых случаев коронавируса (вчера заболели 152 человека).

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 145 867 больных. За прошедшие сутки зарегистрировали 2 смерти от последствий COVID-19 (днем ранее умерли 6 человек. Всего же с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 3098 человек). Выздоровели за сутки 117 больных (всего 139 615).

В целом в Украине на утро 9 сентября лабораторно подтвердили 3663 новых случая COVID-19 против 2772 сутками ранее. Всего в стране на сегодня, с начала пандемии, насчитывается 2 306 939 зараженных. За сутки умер 61, а выздоровели 1546 украинцев.

Как сообщалось ранее, на утро 8 сентября в Одесской области выявили 152 новых случая коронавируса, умерли 6 человек.

Также стало известно, что согласно плану вакцинации от COVID-19, в Одесской области должны привиться 76 тыс. учителей, но в настоящее время темпы иммунизации весьма печальные – план выполнен всего на 24%

Поэтому при усилении карантина большинство одесских школ перейдут на дистанционное обучение. Чтобы продолжать учить детей в классах, в учебных заведениях должны быть привиты 80% педагогов.

Сейчас Украина в шаге от «желтой» зоны карантина – список возможных ограничений