По состоянию на утро среды, 8 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 152 новых случая коронавируса (вчера заболели 140 человек).

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 145 645 больных. За прошедшие сутки зарегистрировали 6 смертей от последствий COVID-19 (днем ранее про умерших не сообщалось. Всего же с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 3095 человек). Выздоровели за сутки 59 больных (всего 139 498).

В целом в Украине на утро 8 сентября лабораторно подтвердили 2772 новых случая COVID-19 против 2197 сутками ранее. Всего в стране на сегодня с начала пандемии насчитывается 2 303 276 зараженных. За сутки умерли 60, а выздоровели 1411 украинцев.

Как сообщалось ранее, на утро 7 сентября в Одесской области выявили 140 новых случаев коронавируса, смертей не было.

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