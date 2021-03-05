Коронавирус 5 марта: в Одесской области более 370 новых случаев

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро пятницы, 5 марта, выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Госпитализировали 3355 человек; умерли 172 человека и выздоровели 4149 человек.

Об этом стало известно из данным Минздрава Украины.

По данным мониторинга СНБО, в Одесской области за сутки выявили 372 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, 97 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 6 455 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса и власти снова могут объявить локдаун.