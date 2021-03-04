В Украине началась третья волна коронавируса COVID-19: могут ввести локдаун

В Украине фактически началась третья волна заболеваемости населения коронавиурусом COVID-19. В связи с этим в стране вновь могут ввести локдаун – жесткие карантинные ограничения.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось. Общество, бизнес, правительство истощено ограничениями. Вакцина – это свет в конце тоннеля. Но вы видите, какой дефицит вакцин в мире, и сам процесс вакцинации займёт полтора-два года. Это время нам нужно как-то жить. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода кроме как ввести жесткий локдаун», – заявил премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области школьников могут отправить на дистанционное обучение из-за коронавируса уже в ближайшее время.

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