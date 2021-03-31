Коронавирус 31 марта: в Одесской области снова более тысячи случаев за сутки

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на среду, 31 марта, выявили 1012 новых случаев коронавируса.

Область по этому показателю на втором месте по стране, после Киева.

За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 18 человек, выдоровели – 33. Всего коронавирусом в регионе болеют 22 753 тысячи человек.

Об том стало известно из систему мониторинга СНБО Украины.

В Украине за сутки коронарус подтвердили у 11 226 человек. 407 человек умерли и 6 405 – выздоровели.

Напомним, в Одессе увеличат количество больничных мест для детей с коронавирусом.