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Коронавирус 30 января: в Одесской области снижается число зараженных

Коронавирус 30 января: в Одесской области снижается число зараженных

По состоянию на утро субботы, 30 января 2021 года, в Украине выявили 4 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране официально насчитывается 1 216 278 зараженных.

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Согласно данным системы мониторинга СНБО, за прошедшие сутки выздоровели 11 317 «ковидных» украинцев (всего с начала эпидемии таковых 1 014 658 человек), умерли 149 человек (всего 22 628).

Лидеры по количеству зараженных COVID-19 – Киев, а также Одесская, Харьковская и Львовская области.

В Одесской области за сутки выявили 174 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в регионе 81 221 больной.

За сутки выздоровели от коронавирусной болезни 398 жителей области (всего с начала эпидемии 71 778), умерли 5 человек (всего 1 313). Болеют 8 130 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 29 января, в Одесской области выявили 260 новых случаев COVID-19, умерли 2 человека, выздоровели – 550 больных.

В целом по стране сутками ранее подтвердили 5 181 новый случай коронавируса.

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Фото: Избирком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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