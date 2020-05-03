Коронавирус 3 мая: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

По состоянию на 9.00 3 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждено 11 913 случаев заболевания.

Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 502 новых случаев заболевания.

За весь период эпидемии 1 547 пациентов выздоровело, а 288 человек скончалось.

В Одессе и области к 9.00 3 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 409 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки добавилось 80 новых случаев.

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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаки ОРВИ.

Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото: 24 канал

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