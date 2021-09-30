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Коронавирус 30 сентября: в Одессе и области уже 752 заболевших

Коронавирус 30 сентября: в Одессе и области уже 752 заболевших

Количество заболевших COVID-19 за сутки растет с каждым днем. На утро четверга, 30 сентября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 752 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 3.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здоровья Украины.

Число больных коронавирусом в Одессе выросло

Если 29 октября сообщалось о 662 заболевших, то сегодня к ним прибавилось 752 заболевших. Три человека от последствия вируса скончались.

На данный момент в Одесском регионе с начала пандемии COVID-19 заболели 153627 жителей области. Из них 3256 человек умерли, выздоровели 141938 человек (за последние сутки 157).

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 30 сентября официально подтвердили 11757 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 9666). Таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 423 379.

За сутки умерли 194 человека, а выздоровели 3839 больных. Всего с начала пандемии болезни забрала жизни 56274 украинцев.

Прививка от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 остается лучшим способом профилактики от коронавируса, и даже в случае заражения, болезнь протекает быстрее и легче. Прививка для всех бесплатная и ее делают в специальных пунктах вакцинации. В Одессе действует горячая телефонная линия по вопросам COVID-19.

Консультации специалистов предоставляются по номерам:

  • 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Позвонив на нее можно узнать все о болезни, ее лечении, профилактике, а также где и когда можно вакцинироваться.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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