Коронавирус 29 ноября: в Одесской области почти 1300 случаев за сутки

В Украине за сутки, по данным на утро воскресенья, 29 ноября, зафиксировали 12 978 новых случаев коронавируса.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

В Одесской области за сутки от коронавируса скончались 12 человек и никто не выздоровел. На данный момент в регионе от коронавируса лечатся 34 517 человек.

Как сообщалось, в больницах Одессы осталось всего 20 мест для пациентов с COVID-19