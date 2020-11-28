Новости Одессы и Одесской области

В больницах Одессы осталось всего 20 мест для больных COVID-19

По состоянию на вечер субботы, 28 ноября, в одесских больницах осталось всего 20 свободных мест для госпитализации зараженных коронавирусом.

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Как сообщили в мэрии города, несмотря на то, что со вчерашнего дня пациентов с COVID-19 начала принимать горбольница №5 на Троицкой, выделив для этой цели 90 коек, практически все они уже заняты: за сутки в Одессе коронавирус подтвердили у 689 человек.

По словам медиков, сложившаяся ситуация близка к критической.

Напомним, на утро 28 ноября, в Одесской области выявили 1 350 новых случая COVID-19. Это новый антирекорд.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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