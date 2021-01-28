Коронавирус 28 января: в Одесской области от COVID-19 умерли пять человек

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За сутки в Украине госпитализировали 1941 человека, умерли 149 пациентов и 11 946 человек выздоровели.
Как стало известно из системы мониторинга СНБО, в Одесской области за сутки выявили 171 случай коронавируса. 5 пациентов скончались, 653 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеет 8 651 человек.