Коронавирус 28 января: в Одесской области от COVID-19 умерли пять человек

В Украине разработали план вакцинации от коронавируса В украинском правительстве разработали четкий план вакцинации от CОVID-19 и подготовили для этого логистическую инфраструктуру. Кампанию по вакцинации планируют начать уже в феврале. ПОДРОБНЕЕ

В Украине вернут карантинное зонирование В Украине снова введут карантинные зоны. Но не ранее, чем через неделю, после тогого, как Министерство здравоохранения проанализирует эпидситуацию в разных регионах. ПОДРОБНЕЕ