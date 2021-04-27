Коронавирус 27 апреля: в Одесской области 33 смертельных случая за сутки

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 27 апреля, выявили 580 новых случаев коронавируса.

За сутки от этой болезни выздоровел 1 441 человек, умерли – 33. Всего в регионе которонавирусом болеют 25 852 человека.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.

В целом по Украине за минувшие сутки выявили 7 915 случаев коронавируса. При этом 17 391 человек выздоровел. Скончались 432 человека.

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