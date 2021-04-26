Облздрав закупил более 700 кислородных концентраторов для одесских больниц за счет госбюджета

Облздрав приобрел для одесских больниц 706 кислородных концентраторов за средства из государственного бюджета. Об этом сообщила глава горздрава Одессы Елена Якименко на заседании комиссии Одесского горсовета по вопросам здравоохранения.

По словам Якименко, согласно постановлению Кабмина, Одесской области выделят из госбюджета дополнительно 42 млн грн, часть из которых планируется направить на приобретение кислородных концентраторов для больниц Одессы.

Чиновница также рассказала, что сейчас в Еврейской больнице перепрофилируют под «ковидное» отделение неврологии на 50 коек. Туда должны подключаться кислородные концентраторы. Но, как выяснилось, старая электрическая сеть не выдерживает, и там начинают менять электропроводку. Также ведутся работы на Лидерсовском бульваре, где обещают обеспечить кислородом 110 коек. А для больницы №8, где открыто 120 коек, приобрели криоцилиндр. Еще два криоцилиндра, предназначенные для 8-й больницы и «инфекционки», больше месяца стоят на границе с Францией.

Ранее сообщалось, что Одесса закупила за бюджетные деньги 130 кислородных концентраторов. Аппараты уже поступили в городские медучреждения.

Фото Одесского горздрава