Коронавирус 26 октября: в Одесской области еще больше больных, еще больше умерших

По состоянию на утро вторника, 26 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 605 новых случая коронавируса, 37 больных умерли.
Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.
Коронавирус в Одессе и Одесской области
В целом же на сегодняшний день с начала пандемии в Одесской области выявиди 183 417 случаев COVID-19.
За сутки ковид забрал 37 жизней (всего с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 3 885 жителей региона); выздоровели всего 93 больных (всего COVID-19 успешно одолели 147 590 человек).
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Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых случая COVID-19, тогда как днем ранее их было 14 634.
Так, по официальным данным, на сегодня в стране с начала учета зарегистрировали 2 803 159 случаев зараженния коронавирусом.
За сутки умерли 734 больных (всего с начала пандемии 64 936); выздоровели 9 738 украинцев.
Как сообщалось ранее, на утро понедельника 25 октября 2021 года в Одесской области сообщалось о 1 262 новых случаях коронавируса и 37 смертях от этой болезни.
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