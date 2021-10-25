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Коронавирус 25 октября: стало ли меньше больных в Одесской области?

Коронавирус 25 октября: стало ли меньше больных в Одесской области?

По состоянию на утро понедельника, 25 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 262 новых случая коронавируса.
Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одесской области

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Согласно приведенным данным, в целом на сегодняшний день в Одесской области число зараженных COVID-19 выросло до 181 812.

За сутки ковид забрал 37 жизней (всего с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 3 848 жителей региона); выздоровели 492 больных (всего COVID-19 успешно одолели 147 497 человек).

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 24 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 14 634 новых случая COVID-19 тогда как днем ранее их было 20 791.

Так, по официальным данным, всего на сегодня в стране насчитывается 2 784 039 зараженных коронавирусом.

За сутки умерли 330 больных (всего с начала пандемии 64 202); выздоровели 4 598 украинцев (всего таковых 2 380 374 человек).

Как сообщалось ранее, на утро воскресенья 24 октября 2021 года в Одесской области официально зарегистрировано 1 403 новых случая коронавируса. Это на 96 случаев меньше, чем сутками ранее.

Между тем, стоит отметить, что меньшее количество новых случаев COVID-19 в выходные дни может быть связано с тем, что в эти дни как правило делается меньше тестов. В последующие дни количество новых случаев заражения ковидом может существенно возрасти.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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