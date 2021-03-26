Коронавирус 26 марта: Одесская область лидирует по количеству заболевших

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро пятницы, 26 марта, выявили 1545 новых случаев коронавируса.

Это наибольший суточный показатель среди регионов страны, сказано в системе мониторинга СНБО.

За сутки в Одесской области от коронавируса скончались 19 человек, данных о выздоровевших нет.

В Украине – новый суточный антирекорд по количеству новых случаев заболевания – 18 132. Умерли 326 человек.

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