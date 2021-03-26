Коронавирсус: глава Минздрава предупредил о тяжелом периоде

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о тяжелом периоде из-за эпидемии коронавируса в Украине.

“Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля – 100%”, – отметил Степанов в эфире телевизионного ток-шоу “Право на владу”.

По его словам, уже начала стабилизироваться ситуация в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

“Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на “желтый” уровень эпидбезопасности”, – добавил министр.

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