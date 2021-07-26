Коронавирус 26 июля: в Одесской области плюс 33 больных, 2 – умерли

По состоянию на утро понедельника, 26 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Это на 10 случаев больше по сравнению с воскресным днем 25 июля.

Как информирует система мониторинга СНБО, на сегодняшний день на Одесчине число зараженных COVID-19 выросло до 141 625 человек. За сутки от коронавирусной болезни умерли два человека (всего с начала эпидемии 3007), выздоровели 68 больных (всего 137 748).

В Украине на утро 26 июля выявили всего 213 новых случаев COVID-19 против 286 сутками ранее. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 2 248 663 больных COVID-19. За сутки умерли два человека, выздоровели 170 больных.

Напомним, на утро воскресенья, 25 июля, в Одесской области регистрировали 23 новых случая коронавируса.

Фото: Vgorode.ua