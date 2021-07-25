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Коронавирус 25 июля: в Одесской области воскресная статистика радует

Коронавирус 25 июля: в Одесской области воскресная статистика радует

По состоянию на утро воскресения, 25 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15 случае меньше, чем днем ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, на сегодня в регионе официально насчитывается 141 592 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни никто не умер (всего с начала эпидемии 3005 человек), выздоровел 1 больной (всего 137 680).

В Украине на утро 25 июля выявили 286 новых случаев COVID-19 против 745 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 248 450 больных. За сутки умерли 12 человек, выздоровели 159 человек.

Напомним, что 24 июля в Одесской области число больных выросло, но незначительно

Впрочем, Минздрав дает неутешительные прогнозы на будущее: Украина еще вернется в «красную» зону карантина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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