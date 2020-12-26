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Коронавирус 26 декабря: Одесская область остается в лидерах по числу зараженных

Коронавирус 26 декабря: Одесская область остается в лидерах по числу зараженных

На утро субботы, 26 декабря, в Украине выявили 7 709 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умер 121 человек. Между тем, 5 145 пациентов успешно одолели болезнь.

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Как информирует система мониторинга СНБО, на сегодня в Украине зарегистрировали уже 1 019 876 зараженных COVID-19. На первом месте город Киев. Далее следуют Одесская, Харьковская и Львовская области.

В Одесской области за сутки выявили 513 новых случаев коронавируса. Всего в регионе Общее число зараженных выросло до 68 447 зараженных. Случаев смерти от COVID-19 за минувшие сутки не отмечалось. Выздоровели 77 больных.

Напомним, на утро пятницы, 25 декабря, в Одесской области выявили 963 случая COVID-19, общее число зараженных выросло до 67 934. В целом в Украине регистрировали 11 135 новых случаев коронавируса.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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