Коронавирус 25 декабря: на Одесчине – почти тысяча новых заражений

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря, в Украине выявили 11 135 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 186 человек. Выздоровели 15 337 пациентов.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, всего на сегодня в стране зарегистрировали уже 1 112 167 зараженных коронавирусом. В лидерах по-прежнему Киев, а также Одесская, Харьковская и Львовская области.

На Одесчине за сутки выявили 963 случая COVID-19. Общее число зараженных выросло до 67 934. Умерли 996 человек (плюс 19 за прошедшие сутки), выздоровели 34 826 пациентов (за сутки 2 247 человек). Болеют 32 112 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро четверга, 24 декабря, в Одесской области за сутки заразились коронавирусом 676 человек, 18 больных умерли и никто не выздоровел. В Украине накануне подтвердили 11 490 новых случаев COVID-19.

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