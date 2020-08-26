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Коронавирус 26 августа: в Одесской области зафиксировали суточный рост заболеваемости

Коронавирус 26 августа: в Одесской области зафиксировали суточный рост заболеваемости

По состоянию на среду, 26 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 110 085 случаев заболевания COVID-19.

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Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1670 человек.

В Одесской области за сутки зафиксировали 186 новых случаев заражения коронавирусом. За это время 2 человека умерли и никто не выздоровел.

На данный момент болеют 4 573 жителя Одесской области.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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