Коронавирус 25 марта: в Одесской области – новый антирекорд

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро четверга, 25 марта, обнаружили 1235 новых случаев коронавируса.

Это антирекорд – самый большой показатель с начала года.

За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 25 человек, сообщается в системе мониторинга СНБО.

Данных о выздоровевших пока нет.

В Украине также антирекорд с начала года – 16 669 новых случаев коронавируса за сутки. Умерли за это время 362 жителя Украины.

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