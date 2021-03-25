Коронавирус 25 марта: в Одесской области – новый антирекорд

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро четверга, 25 марта, обнаружили 1235 новых случаев коронавируса.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Это антирекорд – самый большой показатель с начала года.
За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 25 человек, сообщается в системе мониторинга СНБО.
Данных о выздоровевших пока нет.
В Украине также антирекорд с начала года – 16 669 новых случаев коронавируса за сутки. Умерли за это время 362 жителя Украины.
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