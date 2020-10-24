Коронавирус 24 октября: в Одесской области COVID-19 забрал 10 жизней

В Украине расширили “красную” карантинную зону В Украине увеличилось число областных центров, которые внесли в “красную” карантинную зону в связи с коронавирусом. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 23 октября: в Одесской области почти 600 новых случаев за сутки В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу. За сутки, по данным на утро 23 октября, заразились еще 7517 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве. ПОДРОБНЕЕ