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Коронавирус 24 октября: в Одесской области COVID-19 забрал 10 жизней

Коронавирус 24 октября: в Одесской области COVID-19 забрал 10 жизней

По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине выявили 7014 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Больше всего больных в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

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По данным СНБО Украины, в Одесской области за сутки зарегистрировали 363 случая COVID-19. Умерли 10 человек. Болеют 352 человека.

Всего с начала эпидемии в регионе заболели 21 491 человек. 3271 больных выздоровели. Умерли 324 человека.

Напомним, на утро пятницы, 23 октября, в Одесской области регистрировали 571 случай коронавируса за сутки.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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