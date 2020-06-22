Коронавирус 22 июня: сколько человек заболели и вылечились в Одесской области

По состоянию на понедельник, 22 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 37 241 случай заболевания COVID-19.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, за последние сутки выявили 681 новый случай заболевания.
За весь период эпидемии в Украине 16 642 пациента выздоровели, 1012 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 38 новых случаев заболевания. За сутки никто не выздоровел. Умерли 2 человека, сообщает система мониторинга СНБО Украины.
Напомним, с 22 июня в Одессе ужесточили карантин.