В Одессе ужесточили карантин: что и когда запретят

В Одессе ужесточили карантин в связи с коронавирусом СOVID-19. Новые ограничения ввели с 22 июня.
Соответствующий протокол городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС опубликовал сайт мэрии Одессы.
Что запретят с 22 июня
- находиться без масок в общественных зданиях и общественном транспорте;
- находиться на улице без удостоверения личности;
- возить стоячих пассажиров в общественном транспорте;
- ходить в учреждения образования группам из более 10 человек;
- работу детских оздоровительных учреждений и заведений для детского отдыха;
Кроме того, комиссия рекомендовала изменить график начала рабочего дня на предприятиях торговли, в отелях, ресторанах, учреждениях образования, культуры и некоторых других. Это связано с тем, что нужно разгрузить общественный транспорт в час-пик.
Напомним, с 22 июня на территориях курортных районов Одесской области создадут рейдовые группы по контролю за соблюдением карантина на пляжах и базах отдыха.