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В Одессе ужесточили карантин: что и когда запретят

В Одессе ужесточили карантин: что и когда запретят

В Одессе ужесточили карантин в связи с коронавирусом СOVID-19. Новые ограничения ввели с 22 июня.

Соответствующий протокол городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС опубликовал сайт мэрии Одессы.

Что запретят с 22 июня

  • находиться без масок в общественных зданиях и общественном транспорте;
  • находиться на улице без удостоверения личности;
  • возить стоячих пассажиров в общественном транспорте;
  • ходить в учреждения образования группам из более 10 человек;
  • работу детских оздоровительных учреждений и заведений для детского отдыха;

Кроме того, комиссия рекомендовала изменить график начала рабочего дня на предприятиях торговли, в отелях, ресторанах, учреждениях образования, культуры и некоторых других. Это связано с тем, что нужно разгрузить общественный транспорт в час-пик.

Напомним,  с 22 июня на территориях курортных районов Одесской области создадут рейдовые группы по контролю за соблюдением карантина на пляжах и базах отдыха.

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