В Одессе ужесточили карантин: что и когда запретят

В Одессе ужесточили карантин в связи с коронавирусом СOVID-19. Новые ограничения ввели с 22 июня.

Соответствующий протокол городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС опубликовал сайт мэрии Одессы.

Что запретят с 22 июня

находиться без масок в общественных зданиях и общественном транспорте;

находиться на улице без удостоверения личности;

возить стоячих пассажиров в общественном транспорте;

ходить в учреждения образования группам из более 10 человек;

работу детских оздоровительных учреждений и заведений для детского отдыха;

Кроме того, комиссия рекомендовала изменить график начала рабочего дня на предприятиях торговли, в отелях, ресторанах, учреждениях образования, культуры и некоторых других. Это связано с тем, что нужно разгрузить общественный транспорт в час-пик.

Напомним, с 22 июня на территориях курортных районов Одесской области создадут рейдовые группы по контролю за соблюдением карантина на пляжах и базах отдыха.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.