Коронавирус 22 июля: появились свежие данные по Одесской области

По состоянию на среду, 22 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 60 995 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 829 новых случаев заболевания. 16 человек умерли и 973 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 33 172 пациента выздоровели, 1 534 человека умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 22 новых случаев заболевания. 1 человек умер и 11 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 1 482 жителя Одесской области.
Ранее сообщалось, что в одесских больницах есть нехватка мест для больных COVID-19.