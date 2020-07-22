Коронавирус 22 июля: появились свежие данные по Одесской области

За весь период эпидемии в Украине 33 172 пациента выздоровели, 1 534 человека умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 22 новых случаев заболевания. 1 человек умер и 11 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 1 482 жителя Одесской области.

Ранее сообщалось, что в одесских больницах есть нехватка мест для больных COVID-19.