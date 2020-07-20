В Одессе не хватает коек для больных COVID-19 (видео)

В Одессе фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем возникла необходимость увеличить количество мест в стационарах именно для лечения COVID-19.

Об этом на заседании в мэрии сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко

“Это вынуждает нас разворачивать еще два отделения под COVID-19 в одесской инфекционной больнице, всего 60 коек. Кроме того, вызываем из резерва дополнительных специалистов”, – отметила Елена Якименко.

Если количество больных и дальше продолжит расти, то задействуют и другие больницы: ГКБ №1 (25 инфекционных и 6 реанимационных койко-мест), ГКБ №10 (60 и 15), ГКБ №5 (120 и 24), детскую больницу. №3 (75 + 6) – всего 331 койко-место.

По состоянию на 20 июля с начала эпидемии в Одесской области в общем зафиксирован 2581 случай заболевания COVID-19, из них 683 приходятся на Одессу. На данный момент в инфекционной больнице – 109 человек, 12 из которых – в тяжелом состоянии.