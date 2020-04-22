Коронавирус 22 апреля: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

По состоянию на 9.00 22 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 6592 случая заболевания.
Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявлено 467 новых случаев заболевания.
За весь период эпидемии выздоровело 424 пациента, 174 человека скончалось.
В Одессе и области к 22 апреля с начала эпидемии зарегистрировано 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Среди них 9 детей. За минувшие сутки добавилось двое заболевших.
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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.
Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаков ОРВИ.
Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.
О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.
Фото: 5 канал