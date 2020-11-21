Коронавирус 21 ноября: в Одесской области за сутки умерли 12 человек

По состоянию на утро субботы, 21 ноября, в Одесской области выявили 674 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в регионе 36 727 больных.

По данным мониторинга СНБО Украины, за сутки от коронавирусной болезни умерли 12 человек (всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 509 жителей области) и никто не выздоровел (всего по области таковых 8 623 человека). Болеют 27 595 человек.

Между тем Украина побила очередной антирекорд: за сутки в стране зарегистрировали 14 580 новых случаев коронавируса.

На сегодня в Украине заражены COVID-19 612 665 человек. В числе «лидеров» – Днепропетровская область (плюс 1342 случая за сутки), город Киев (1213), а также Сумская (961), Киевская (953) и Запорожская (810) области.

Напомним, на утро пятницы 20 ноября, в Одесской области зафиксировали 613 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 8, а выздоровели 187 человек.

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